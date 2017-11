Emissão de carteiras de Trabalho na Câmara de JF não tem data para retorno

O Centro de Atenção ao Cidadão (CAC) da Câmara de Juiz de Fora informa que não há previsão de retorno dos serviços de emissão de carteiras de Trabalho realizadas pela Casa. A direção do CAC entrou em contato com o Ministério do Trabalho nesta sexta-feira, dia 10, para apurar uma possível data de retorno do sistema que é gerenciado pelo órgão. Contudo, ninguém soube informar quando a emissão das carteiras de Trabalho voltam ao normal.

A suspensão se deve a uma atualização no sistema de emissão do Ministério do Trabalho que foi hospedado na infraestrutura da Dataprev.

