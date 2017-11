Dr. Jane Aragão relembra o legado deixado pelo marido

Em nossa última matéria da série de reportagens sobre o Troféu Josino Aragão, vamos contar a trajetória do fundador do Sistema Regional de Comunicação (Sircom), que dá o nome ao prêmio, Josino Aragão. E ninguém melhor para narrar essa história do que a Dra. Jane Aragão, esposa e atual diretora-presidente do grupo, que acompanhou tudo de perto.



“Ele era um visionário e pensava muito além do tempo dele”, afirmou Jane, que relembrou como tudo começou. “A primeira empresa em si que tivemos foi um cursinho pré-vestibular. Ele dava aulas e cursava engenharia”, acrescentou.



Mas antes disso, Josino já se destacava enquanto estava no Exército. “Ele estudava para o vestibular e dava aulas para os colegas. Ele passou no vestibular em Belo Horizonte e aqui para cursar engenharia. Foi na época do Exército que nos conhecemos”, contou Jane.



Após cursar três anos de Engenharia, Josino decidiu seguir o seu sonho. “Ele resolveu parar de estudar, pois percebeu que era melhor trabalhar e seguir na área de educação”, falou. Nessa época, além de estudar, Josino dava aula no seu cursinho pré-vestibular e em outra instituição de ensino da cidade. “No final do ano letivo, ele foi dispensado e decidiu comprar um colégio”, completou.



Os primeiros dois estabelecimentos de ensino comprados por Josino foram os colégios Espírito Santo e Moraes Júnior. “Ele reestruturou os colégios e fomos ampliando. Depois, ele teve a ideia de dar uma profissão às pessoas, por isso, iniciamos os cursos de ensino profissionalizante”, disse Jane.



O Colégio alcançou a marca de quatro mil alunos e, como estava dando certo, outras oportunidades foram surgindo. “Tínhamos dois canais de televisão e uma rádio. Depois, ele pensou em criar uma fundação. Abrimos mão de algumas cotas do Colégio e montamos a fundação e, por isso, ele achou que deveria ter um jornal impresso também. Assim, criamos o Diário Regional”, contou Dra. Jane.

JOVEM E VISIONÁRIO



Josino era de uma família numerosa de 14 irmãos, por isso, o auxílio dos familiares de Jane ajudou que os sonhos do jovem visionário saíssem da imaginação. “Foi muito difícil, ele não tinha dinheiro e era jovem, tinha 22, 23 anos. O Josino deixava o bigode crescer para parecer mais velho e as pessoas darem credibilidade a ele”, contou a esposa. “Minha família ajudou muito. Minha mãe, por exemplo, foi fiadora dele”, acrescentou.



Segundo Jane, ele participava de todo o trabalho. “Ele era muito preocupado com tudo. O prédio, onde hoje funciona a sede do Sircom, ele colocou a mão na massa”, lembrou a diretora-presidente. “Ele nunca pensou em desistir. Às vezes, se sentia desanimado, mas não reclamava. Viveu para o trabalho”, frisou.

HOMENAGEM



Desde o falecimento do marido, em 2007, Jane queria homenageá-lo. Desse desejo, surgiu o Prêmio Josino Aragão, que foi realizado na última sexta-feira, 10. “Eu sempre quis, pois ele deixou um legado muito grande para Juiz de Fora. Dizem que por trás de um grande homem há uma grande mulher. Eu não sei se fui à grande mulher, porém, ao menos vibrei com ele e nunca interferi, porque era o sonho dele”, finalizou.

RECONHECIMENTO



O Trófeu Josino Aragão foi criado para homenagear pessoas e empresas que, assim como o fundador do Sircom, contribuem com o desenvolvimento de Juiz de Fora.



O prefeito Bruno Siqueira aproveitou este momento de homenagens para dedicar palavras ao grupo fundado por Josino. “Em uma cidade e região repleta de valores pessoais e empresariais, é mais do que justo que haja o reconhecimento, a divulgação e a homenagem àqueles que dedicam seu talento e sua capacidade empreendedora em benefício de nossa cidade e de seus cidadãos. Assim, o Sistema Regional de Comunicação, o Grupo Sircom, através do Troféu 'Josino Aragão', contribui de forma efetiva na concretização desse reconhecimento", ressaltou.



"Para os homenageados, fica a certeza de que seu trabalho está sendo devidamente e honrosamente valorizado, e que seus esforços e dedicação ao progresso e desenvolvimento da região representam, também, um marco na História e um exemplo a todas as gerações. Assim como a herança do titular do prêmio, Josino Aragão, representada por sua atuação nas áreas de educação e de comunicação, ele mesmo merecedor de uma homenagem tão significativa como essa", finalizou.



Ainda em um momento de grande reconhecimento, o Deputado Estadual Antônio Jorge anunciou, com exclusividade, que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) fará uma homenagem de reconhecimento ao professor, que tanto contribuiu para Juiz de Fora, assim como diversas outras cidades.