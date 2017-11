MRS abre inscrições para curso gratuito de Auxiliar de Maquinista

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo destinado ao Curso de Formação de Operador Ferroviário: Auxiliar de Maquinista da MRS Logística. São cerca de 50 vagas distribuídas para residentes de cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O curso é gratuito e as aulas serão realizadas no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em Juiz de Fora, com duração de aproximadamente três meses.



Os candidatos devem ter acima de 18 anos, possuir Ensino Médio completo, conhecimentos em informática e residência fixa em uma das localidades das vagas. Os interessados devem se inscrever pela internet. Pessoas com deficiência terão prioridade de escolha.



Durante a seleção, os candidatos passarão por etapas eliminatórias, que envolvem análise curricular e de requisitos; provas de português, matemática e redação; avaliação psicológica; dinâmica e entrevista individual; e exames médicos.



Na fase das aulas, o aluno terá ajuda de custo mensal e as despesas de alimentação, hospedagem e transporte serão definidas em função da localidade de moradia que os candidatos indicarem na inscrição.



Caso seja aprovado no curso, o candidato se torna apto a se tornar um auxiliar de maquinista. A realização não garante uma vaga ao candidato, mas sim o prepara para qualquer oportunidade futura na MRS.

O QUE FAZ O AUXILIAR DE MAQUINISTA DA MRS



O profissional viaja na companhia do maquinista no trem para que possa observar práticas e formas de condução. Durante o período, ele também passa pelo “Simulador de Trens”, que, segunda a empresa, é a forma de ensinar ao auxiliar os procedimentos necessários para a condução de um trem na prática. O colaborador passa por avaliações até que seja aprovado e promovido a maquinista.



Outras informações podem ser visualizadas no site da MRS.