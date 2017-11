Polícia Civil desarticula associação criminosa envolvida com tráfico de drogas

Nessa quinta-feira, 9, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação “Bela Vista”, em Juiz de Fora, para combater o tráfico de drogas no Bairro Bela Vista, zona Norte. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão que culminaram na localização de cerca de um quilo de cocaína, uma porção de maconha, balança eletrônica, R$2.150 e um veículo. Também foram presos dois jovens de 18 e 21 anos e o investigado de 25 anos, que chefiava a venda de drogas no bairro.



Conforme informação do titular da Delegacia Especializada de Antidrogas (DEA), Delegado Rogério Woyame, a PCMG também identificou diversos suspeitos de integrar a associação para fins de tráfico. Segundo ele, a investigação contou com o auxílio dos policiais da 31ª Companhia da Polícia Militar. “Parceria que vem sendo muito frutífera no combate ao tráfico de drogas”, destacou a autoridade policial.



Participaram da operação policiais civis da DEA, da Delegacia Regional de Juiz de Fora e do GOC/SEAP. “Sendo que o uso dos cães foi de fundamental importância no êxito do serviço”, ressaltou. Ainda de acordo com o Delegado, a Polícia Civil está empenhando esforços visando sempre à prisão dos líderes do tráfico. “Medidas tais que se apresentam mais eficientes no combate ao narcotráfico”, concluiu.



Os investigados foram encaminhados ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) em Juiz de Fora, onde se encontram à disposição da Justiça.

Fonte: Assessoria