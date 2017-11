Moradores do bairro Passos reclamam de mudança em ponto de ônibus

Moradores do bairro Passos, na zona Sul de Juiz de Fora, vêm reivindicando uma alteração em um ponto de ônibus localizado na região.

De acordo com Robson Novaes, um dos moradores do bairro, um ponto de ônibus que ficava localizado próximo ao número 5.026 na Avenida Rio Branco, foi transferido para outro local, 600 metros à frente.

Segundo Robson “essa mudança causou transtornos à população da região, pois o novo local do ponto é em frente a uma obra paralisada, onde não existe uma boa calçada e os ônibus costumam parar no meio da rua.” Ele reforça que o antigo ponto já existia a 35 anos no antigo local e que com a mudança “as pessoas mais idosas e com deficiência física tem enfrentado dificuldades para chegar até o local, como por exemplo, ter que atravessar a Rua Ibitiguaia, que possui grande movimento de carros.”

O morador também destacou que já foram realizados pedidos à Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) para que o ponto seja recolocado no antigo local. Um abaixo-assinado também teria sido entregue.

A equipe do Diário Regional entrou em contato com a Settra e solicitou uma posição a respeito do caso.

Em nota a Secretaria afirmou que “a mudança no ponto de ônibus ocorreu no dia 11 de julho deste ano, e que o intuito é a melhora na redistribuição dos pontos de ônibus da região. Com isso, a distância do primeiro ponto para o segundo é de 220 metros e do segundo ponto para o terceiro é de 180 metros, beneficiando assim todos os usuários do entorno.”

Também questionamos se haveria a possibilidade de atenderem a solicitação dos moradores, o que foi negado pela Secretaria, “pois ficaria mal distribuído e não atenderia suficientemente e com a qualidade necessária os usuários da localidade que utilizam o ponto. Isso foi estudado antes e foi em benefício da própria população”.