Especialistas debatem a importância da gestão para alcance do sucesso empresarial

O Prêmio Josino Aragão visa destacar e homenagear empresas e pessoas que ajudam a desenvolver Juiz de Fora. Por isso, nossa matéria da série de reportagens de hoje conversou com dois especialistas na área de gestão empresarial, que é decisiva na prosperidade e sucesso dos negócios.



“Gestão é uma arte. Arte de alocar os recursos nos lugares certos. Arte de trabalhar os seres humanos, fazendo com que eles, de forma voluntária, gerem um trabalho de qualidade, e também incrementar controles que façam com que você alcance os objetivos esperados. A importância da gestão empresarial é ter a possibilidade de alcançar o sucesso das organizações”, ressaltou o professor João Carlos Batista, Diretor-executivo da Treinar Gestão Empresarial.



João Carlos Batista é natural de Belo Horizonte, formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gerência da Qualidade e possui MBA em Gestão de Marketing e Negócios. Ele se mudou para Juiz de Fora em 2015. “Me mudei para a cidade para assumir uma empresa com 1.500 funcionários. Logo depois, passei no processo de seleção e comecei a dar aula na faculdade de administração da Universidade e Instituto Metodista Granbery”, contou.



Ao perceber a necessidade do mercado, Batista fundou a Treinar Gestão Empresarial. “Vendo a necessidade das empresas da cidade de ajuda em gestão, capacitação e treinamento, eu criei a Treinar Gestão Empresarial, com o foco em auxiliar os empresários a terem sucesso com os seus negócios”, afirmou.



Além de prestar serviço nas áreas de consultoria empresarial, financeira, comercial e qualidade, a Treinar oferece outros trabalhos fundamentais. “Nós também realizamos treinamentos em todas as áreas da empresa. Há opção presencial e a distância, pois temos uma plataforma para esse segmento de ensino. E também temos uma Escola de Negócio, onde ensinamos os empresários a trabalhar com gestão empresarial”, reforçou.



A José Beloti de Souza & Cia Ltda completa 50 anos em 2017. O empresário Emerson Beloti, que atualmente exerce a função de presidente do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF), relembrou o início da empresa. “Nossa empresa é de origem familiar. Meus pais começaram em uma loja pequena e, com muita força de vontade e enfrentando as dificuldades, foi crescendo”, relembrou Beloti. “No começo, é muito difícil manter o foco e abdicar de muitas coisas para crescer”, acrescentou.



O empresário ressaltou que, diferente de décadas atrás, os empresários de hoje precisam ser capacitar. “Já foi o tempo em que a oportunidade e o foco tornavam uma pessoa em um empresário. Atualmente, o mundo está muito competitivo, por isso, deve ter investimento no saber”, ponderou Beloti. “Se você quer ser um bom gestor, você tem que se qualificar, saber fazer gestão do seu negócio”, completou.



O sindicalista afirmou que para o próximo o ano o Sindicomércio planeja oferecer mais capacitações aos empresários da cidade. “O Sindicato sempre teve esse desafio e objetivo. A partir do momento que você treina o empresário, ele leva o aprendizado para a sua empresa e também qualifica o seu empregado. Não vamos treiná-los para saber vender ou conhecer o ramo deles, pois eles já sabem disso. Vamos treinar para que eles saibam sobre o gerenciamento da empresa de uma forma mais global para que eles possam crescer”, finalizou.

PRÊMIO JOSINO ARAGÃO



O Sistema Regional de Comunicação (Sircom) realiza, nesta sexta-feira, 10, a segunda edição do Troféu Josino Aragão. A Treinar Gestão Empresarial e o Sindicomércio apoiam o evento, que leva o nome do fundador do Sircom, Josino Aragão, falecido em 2007. A premiação acontece às 20h, no MHall, situado na Avenida Brasil, nº 6.955.