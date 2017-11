Caminhão tomba no Poço Rico e mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para atender um acidente automobilístico na Rua Antônio Dias, no bairro Poço Rico, localizado na zona Sudeste de Juiz de Fora. O acidente ocorreu no início da manhã desta quarta-feira, 9.

No local um caminhão carregado com lajotas, após voltar de ré na via pública, colidiu com uma residência derrubando parte da estrutura. No local duas crianças de 10 e 07 anos tiveram escoriações nos membros inferiores e foram encaminhadas pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros para o Hospital Albert Sabin.

Três viaturas foram empenhadas para o local. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura da residência.

Fonte: Corpo de Bombeiros