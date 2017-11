Proprietária da MultSaúde é uma das homenageadas do Prêmio Josino Aragão

Após analisar vários segmentos junto dos apoiadores do Prêmio Josino Aragão, nossa série de reportagens narra a trajetória de uma das homenageadas da premiação, Marcelle Oliveira, proprietária da MultSaúde.



Há 11 anos, a advogada de formação, junto de seu marido, dentista, idealizou um projeto que lhe tiraria do autonomismo da advocacia. “Então, a gente criou uma empresa que fosse capaz de dar uma assistência médica-odontológica”, contou Marcelle. Porém, por ter acompanhado as dificuldades de sua família para manter um plano de saúde, cresceu na empreendedora a vontade de reverter essa situação para as demais famílias.



“Eu venho de uma família de classe média baixa e a minha vinda inteira vi minha mãe sacrificar tudo para poder pagar por um plano de saúde caro. Eu nunca concordei com isso, principalmente depois que ela não conseguir pagar mais após 20 anos”, disse Marcele. “Eu tenho uma crença de que é possível ter acesso a saúde de qualidade por um preço justo e que as famílias com renda baixa não precisassem sacrificar tudo em prol disso. Foi dessa crença que nasceu a MultSaúde”, acrescentou.



A empresa foi criada em Matias Barbosa. No município de 17 mil habitantes, a MultSaúde alcançou a marca de oito mil usuários. “É um número relevante. Quase metade da cidade utiliza os nossos serviços”, exclamou a empreendedora.



Em 2015, a MultSaúde expandiu o negócio e chegou a Juiz de Fora. “Quando a gente chegou a Juiz de Fora, em seis meses de trabalho, a gente bateu esse número de Matias”, revelou Marcelle. “Juiz de Fora foi uma cidade acolhedora. Sabemos que aqui tinha um nicho de serviço de saúde de qualidade, mas com a resposta que a gente teve no início mostra que a população buscava por esse segmento”, completou.



Atualmente, a MultSaúde possui uma sede clínica médica-odontológica e cinco franquias. “Eu costumo dizer que somos um elo que liga a pessoa comum a saúde de qualidade e integrada com o custo que ela pode pagar”, ressaltou.



Nesta sexta-feira, 10, durante a 2ª edição do Prêmio Josino Aragão, Marcelle Oliveira será uma das homenageadas. “Eu estive na premiação no ano passado como convidada. Eu olhava para o palco e dizia que estaria lá”, contou a empreendedora. “A caminhada de um empreendedor é maravilhosa e cheia de aventura, mas também é árdua e pesada. Prêmios como este validam o nosso trajeto e o renova, então estou realmente muito feliz [com a homenagem]”, finalizou.

PRÊMIO JOSINO ARAGÃO



O Troféu Josino Aragão foi criado pelo Sistema Regional de Comunicação (Sircom) e, este ano, realiza sua segunda edição. A premiação, que leva o nome do fundador do Sircom, Josino Aragão, falecido em 2007, visa destacar e homenagear empresas e pessoas que ajudam a desenvolver o município de Juiz de Fora.