Juiz de Fora receberá recursos para custear obras de contenção em cinco bairros

Na tarde dessa terça-feira, 7, o ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB), assinou a ordem de serviço para o início do novo lote de obras de contenção na cidade. Cerca de R$5,7 milhões serão repassados ao município para a construção de contenções nos bairros Jardim Natal e Carlos Chagas, na zona Norte; e Santa Rita, Linhares e Nossa Senhora de Lourdes, na zona Leste.



Além das obras que irão se iniciar, nos últimos quatro anos 15 áreas da cidade já foram contempladas. Bairros como Santa Teresa, JK, Três Moinhos, Grajaú, Ladeira, Vila Fortaleza, Parque Guarani, Santa Cruz, Nossa Senhora de Lourdes, São Geraldo, Granjas Bethânia e Borboleta receberam intervenções. Conforme o prefeito Bruno Siqueira (PMDB), o convênio entre a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e o Ministério das Cidades chega a R$20 milhões. “É o maior volume de obras da cidade. Os recursos serão aplicados na construção de contenções em bairros importantes. Vamos iniciar o mais rápido possível, pois elas trarão tranquilidade para as pessoas que vivem em áreas de risco”, afirma.



Também durante o encontro, ministro, prefeito e demais autoridades que estavam presentes visitaram as obras de despoluição do Rio Paraibuna, na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) União-Indústria do Bairro Granjas Bethel, região Sudeste da cidade, que se encontra em fase final de construção. Ela prevê o tratamento de 70% do esgoto da cidade e representa investimento de R$25 milhões. Deve entrar em fase de testes operacionais até o final deste ano, com previsão de inauguração no início de 2018.



Orçadas em R$130 milhões, as obras de despoluição do Paraibuna foram iniciadas em agosto de 2013, abrangendo 46 quilômetros de tubulações ao longo das margens do rio e de cinco córregos, além de duas novas ETEs e cinco elevatórias.



O ministro das Cidades reforça que os investimentos realizados evidenciam que a cidade está preocupada com o futuro da população. “Geralmente, os municípios do país se concentram em pedir recursos para pavimentação, recapeamento, que são fundamentais, mas são obras como as que presenciamos em Juiz de Fora que cuidam do bem-estar das pessoas”, destaca. Ainda de acordo com Araújo, o Ministério está com quase 5 bilhões para financiar obras de saneamento, pavimentação, mobilidade urbana, e o município pode se habilitar novamente para receber mais recursos.