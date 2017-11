Empresários avaliam o marketing digital desenvolvido em Juiz de Fora

Na terceira matéria da nossa série de reportagens sobre o desenvolvimento de Juiz de Fora, sob a perspectiva de vários setores, vamos abordar o marketing digital. Este novo modelo de vender o produto surgiu paralelo ao advento da internet. Com o avanço da tecnologia e a popularização dos smartphones, empresas e consumidores ficaram a um clique de distância.



De acordo com Flávio Almeida, um dos proprietários da Printcollor, a tendência do mercado é se tornar cada vez mais digital e, por isso, é necessário se adaptar e unir o trabalho à tecnologia. “Normalmente, as pessoas em Juiz de Fora utilizam métodos manuais para lidar com o mercado, porém, já perceberam a necessidade de se adaptar ao meio, por isso, o cenário digital está em expansão na cidade”, disse o empresário.



Com os clientes mais próximos e rigorosos, se destacar entre as demais empresas é um ponto fundamental e a Printcollor atua auxiliando os empreendimentos nesse sentido. “Nossa empresa é focada em comunicação visual e inclui a confecção de letreiros e toldos em nossos serviços”, explicou Almeida.



Além disso, a Printcollor também oferece envelopamento de veículos. “Nós atendemos os táxis da cidade. A parte amarela não é pintada mais, é adesivada”, ponderou o empresário, que afirmou que atende automóveis particulares e comerciais.



O diretor da Mega Brindes, Gustavo Santos, também acredita que os empresários juiz-foranos têm mudado o posicionamento com relação ao marketing digital. “Quem não dava o braço a torcer, agora está vendo que é uma ferramenta importantíssima”, frisou Santos.



Outro fator que tornou a relação entre clientes e empresas mais próxima é a rede social. “Cada vez mais, através das redes sociais, as empresas tem se mostrado mais presentes. A partir do perfil em uma rede social, você consegue se comunicar de uma forma mais direta e prática com cliente. Sem contar que ele quer um atendimento mais imediato e uma resposta mais rápida”, reforçou.



O empresário também alerta que é preciso ter cuidado ao utilizar as ferramentas do meio. “Uma empresa que 'dá a cara a tapa' fica mais propícia a sofrer alguma resposta negativa do cliente, por isso a atenção com o mesmo deve ser mais do que redobrada”, afirmou.



Há oito anos no mercado, a Mega Brindes é uma empresa especializada na fabricação de brindes e produtos promocionais. Nesse período, o trabalho desenvolvido no meio digital já rendeu bons frutos. “O mercado digital fez com que a empresa atuasse fora de Juiz de Fora. A gente tem conseguido alavancar as vendas”, disse.

