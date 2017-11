Os técnico-administrativos em Educação da UFJF aprovaram na manhã desta terça-feira, 7, a deflagração da greve para o próximo dia 10 de novembro.

Em Juiz de Fora, a assembleia que decidiu pela greve aconteceu no anfiteatro da Faculdade de Comunicação no campus, já em Governador Valadares, a assembleia ocorreu na tarde da segunda-feira, 6, no colégio Pitágoras, onde também aprovaram a deflagração da greve.