Licitação para escolha de nova administradora do Aeroporto da Serrinha é adiada

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou em nota, no final da tarde desta segunda-feira, 6, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur) optou pelo adiamento do pregão presencial nº 414/2017, que aconteceria nesta terça-feira, 7, para escolha de nova empresa administradora do Aeroporto Municipal Francisco Álvares de Assis - Aeroporto da Serrinha.



Segundo a nota, a decisão busca viabilizar a participação do maior número de empresas no processo de licitação. "Lançado no último dia 20, o procedimento despertou o interesse de cinco empresas, que realizaram visita técnica obrigatória ao sítio aeroportuário nas últimas semanas", informa a nota. "Entendendo a importância do Aeroporto da Serrinha para o município, optamos pela suspensão temporária até que alguns questionamentos das interessadas possam ser esclarecidos", destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, João de Matos, no comunicado.