Usuários estão com dificuldades em agendar serviço de castração gratuito

Os donos de animais que desejam usufruir do serviço gratuito de castração oferecido pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) estão tendo problemas para agendar o procedimento. Conforme relato dos usuários, o número do Disque-castração está sempre ocupado.



Há cerca de um ano, a estudante Esterliane dos Reis Ribeiro, 22 anos, aguarda retorno do Departamento para que seu cachorro Toby tenha atendimento. “Até então eu ligava para agendar e só dava ocupado. Até que um dia consegui atendimento e meu cachorro foi incluído na lista de espera”, lembra.



Após um longo período de espera, a jovem procurou o serviço novamente e foi aí que ela recebeu a surpresa. “Três meses depois, ao perceber que o retorno demorava, liguei para verificar o andamento da fila e tive a surpresa de que o nome do meu ‘bichinho’ não estava no cadastro. Tive que repetir todo o processo e ele ainda não foi chamado”, reforça Esterliane.

MIL PESSOAS AGUARDAM NA FILA



De acordo com a assessoria do Demlurb, cerca de mil pessoas estão na fila de espera para a castração. O principal desafio, segundo informado pela pasta em nota, “é atender todos os solicitantes na lista de espera”.



Questionada sobre algum tipo de prioridade, o Departamento reitera que “a única prioridade é castrar as cadelas no cio abandonadas. Fora isso, não existe preferência no atendimento”.

COMO FUNCIONA O CADASTRO?



Conforme o Demlurb, o tutor do animal entra em contato pelo Disque-castração (32) 3690-3545, faz o cadastro e, quando o Castramóvel estiver no bairro do solicitante, a equipe entra em contato. Os animais atendidos são cães e gatos. Como o cadastro é feito por telefone, o solicitante precisa informar RG e CPF, além de dados sobre o animal.



Em relação ao itinerário do Castramóvel, o Departamento informa que ainda não estão definidos os próximos locais de atendimento, mas será realizado um estudo para conhecer quais bairros estão mais necessitados do serviço.