HU-UFJF realiza mutirão itinerante gratuito em Monte Verde

Como parte da 2ª Mostra de Ações de Extensão será realizado no dia 10 de novembro um mutirão itinerante de saúde para atender a população dos distritos de Monte Verde, Torreões e Pirapetinga. A ação, chamada de Ebserh Solidária, é resultado de parceria entre o Hospital Universitário (HU-UFJF/Ebserh), a Pró-reitoria de Extensão da UFJF e a Unidade de Atenção Básica de Saúde (UBS) da Prefeitura de Juiz de Fora.



O evento acontece das 8h às 16h, em Monte Verde, e pretende oferecer serviços de prevenção e promoção da saúde a 816 famílias consideradas pelo gestor local como público prioritário da ação. As atividades propostas irão ocorrer simultaneamente na escola municipal do distrito, templos religiosos, igrejas e na própria UBS de Monte Verde (ver no quadro abaixo).



A equipe do HU contará com cerca de 40 profissionais envolvidos. Na área médica estarão presentes as especialidades clínica geral, geriatria, ginecologia, pediatria e urologia. No campo assistencial, participarão assistente social, educador físico, enfermeiro, odontólogo e terapeuta ocupacional. A equipe também terá representantes da área administrativa, além de residentes e alunos de graduação. As orientações são voltadas à saúde infantil, à saúde da mulher, do homem e do idoso.



Na programação estão incluídas palestras, encontros de orientação, atividades físicas, lúdicas e educativas. As ações de saúde incluem ainda aferição da pressão arterial, teste de glicemia (especialmente em crianças com evidências de sobrepeso e obesidade), teste rápido para diagnóstico de hepatite B e C, orientações sobre higiene bucal e doenças bucais e atendimento a gestantes.

COMO PARTICIPAR



Para ser atendido, basta apresentar a carteira de identidade (RG), o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e realizar o cadastro nos locais abaixo, de acordo com a atividade escolhida. Será disponibilizada linha de ônibus especial para atender à população local, com os seguintes horários: saindo de Torreões às 8h e 12h30, com destino a Monte Verde; saindo de Monte Verde às 12h e 16h com destino a Torreões.

Fonte: Assessoria