O Centro de Atenção ao Cidadão (CAC) da Câmara de Juiz de Fora informa que entre esta segunda-feira, 6, quinta-feira, 9, os serviços de emissão das carteiras de Trabalho estarão paralisados.

A suspensão se deve a uma atualização no sistema de emissão do Ministério do Trabalho que foi hospedado na infraestrutura da Dataprev. A expectativa é de que os serviços de emissão se normalizem na próxima sexta-feira, 10, podendo este prazo ser prorrogado.

Fonte: Assessoria