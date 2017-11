Instituto Cândido Tostes abre inscrições para exame de seleção

Os interessados em disputar uma vaga para o curso técnico em Leite e Derivados do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG ILCT) podem se inscrever para o exame de seleção a partir desta segunda-feira, 6. São oferecidas 30 vagas para o primeiro semestre de 2018, as quais podem concorrer candidatos com o ensino médio geral ou equivalente concluído no momento de ingresso ao curso. As provas serão realizadas no dia 9 de dezembro, sábado, nas dependências da EPAMIG ILCT, em Juiz de Fora (MG).



As inscrições podem ser feitas pelo site www.candidotostes.com.br, na secretaria da EPAMIG ILCT (Rua Tenente Luiz de Freitas, nº116, bairro Santa Terezinha), ou por procuração. O curso tem duração de dois anos, com aulas em período integral (manhã e tarde) e carga horária de 480 horas de estágio. Todos os alunos formados têm estágio assegurado e, desses, cerca de 70% já saem contratados pelas empresas do setor.



O foco é na qualificação de mão de obra para atuar nos segmentos da cadeia de lácteos. O técnico em laticínios planeja, orienta e supervisiona os processos de industrialização do leite e derivados, desde a fase da produção até o controle de qualidade e comercialização.

Exame de seleção



- Inscrições: de 6 de novembro a 6 de dezembro de 2017

- Taxa de inscrição: R$70

- Provas: 9 de dezembro de 2017

- Início das aulas: 1º de fevereiro de 2018

- Dúvidas: (32)3224-5450

