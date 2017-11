PRF divulga balanço da operação nas estradas durante o feriado de finados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira, 6, um relatório operacional com dados de acidentes e fiscalização da PRF no âmbito da Delegacia de Juiz de Fora durante a Operação Finados, iniciada às meia-noite do dia 1º de novembro e encerrada às 23h59 deste domingo 5.

Ao proceder uma análise numérica, pode-se dizer que o número total de acidentes foi considerado dentro da normalidade, tendo em vista o considerável aumento do fluxo nos cinco dias da operação.

Ao todo, foram registrados 3 acidentes sem vítimas, 5 acidentes com feridos e 2 acidentes com mortos.

As duas mortes ocorreram na BR 267, ambas envolvendo motociclistas. A primeira no km 139,8, entre Juiz de Fora e Lima Duarte, às 23h do sábado, dia 04 de novembro, decorrente de uma colisão frontal. O segundo acidente se deu no km 203, próximo ao Município de Bom Jardim de Minas, às 08:15 horas do domingo, dia 05 de novembro, em virtude de uma queda com a motocicleta.

Com relação aos índices de fiscalização de trânsito, observou-se uma redução na quantidade de veículos flagrados em excesso de velocidade pelos radares portáteis em comparação com o feriado de 12 de outubro.

Foram realizadas 11 fiscalizações com uso do radar portátil, num total de 25 horas de utilização do equipamento. Neste período foram flagradas 1592 infrações por excesso de velocidade, contra 2529 no feriado anterior.

Ainda assim, os números chamam atenção, sobretudo pelas altas velocidades flagradas, chegando em alguns casos a ultrapassar os 180 km/h, o que ainda traz preocupação e reforça a necessidade de intensificar este tipo de fiscalização.

Fonte: Assessoria / PRF