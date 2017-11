Início da semana será chuvoso na Zona da Mata

A semana começa com possibilidade de pancadas de chuva na Zona da Mata, de acordo com meteorologista Luiz Ladeia, do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O especialista afirmou que os dias devem ser mais chuvosos entre esse domingo, 5, e terça-feira, 7, “A segunda-feira, 6, será o dia mais fechado e com chuva”, disse.



Para aqueles que aguardavam a chuva, o meteorologista deu uma má notícia. De acordo com Ladeia, ainda não chegamos no período chuvoso. “O tempo fica mais instável entre esse domingo e terça devido à passagem de uma frente fria. Depois, para de chover de novo”, explicou.

FINAL DE SEMANA

Para esse sábado, 4, a previsão é que o céu seja parcialmente nublado e as temperaturas devem oscilar entre 12ºC e 30ºC, com umidade relativa do ar de 90% pela manhã e 45% à tarde.



No domingo, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas poderão variar entre 18°C e 28°C.