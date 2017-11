Enem começa neste domingo; veja orientações sobre locais de prova e trânsito

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é neste domingo, 5, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h. Este ano, a avaliação traz novidades como a divisão das provas em dois domingos consecutivos com a Redação no primeiro dia. Com a nota do Enem é possível concorrer no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) pelo qual a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) ofertará 50% das vagas de seus cursos.

O candidato deve levar o cartão de confirmação de inscrição até o local de prova. Este documento pode ser obtido na Página do Participante e conta com informações como o número de inscrição, a opção de língua estrangeira e o atendimento específico ou especializado, caso solicitado. As informações sobre data, hora e local de provas também estão presentes no cartão de confirmação.

Cerca de 24 mil candidatos devem participar do Enem em Juiz de Fora, por isso, é importante visitar o local com antecedência, evitando imprevistos. O campus da UFJF receberá milhares de estudantes e o fluxo de veículos geralmente é intenso, especialmente a partir das 11h. Localize a unidade onde fará a prova e procure entrar pelo portão de acesso mais perto de seu destino (Pórtico Norte: bairro São Pedro ou Pórtico Sul: Av. Itamar Franco) Veja o mapa do campus.

A Prefeitura organizou um esquema especial de transporte e trânsito. Em relação aos ônibus, as linhas 555 e 545 (Universidade) contarão com cerca de 17 veículos extras, que vão operar a partir das 9h. Os horários das 10h30 e 13h da linha 555, que saem do Centro, atenderão também à Faculdade de Engenharia.

Ainda atendendo à UFJF, a linha 755 (Zona Norte/ UFJF) terá horário extra às 10h50, saindo do bairro Santa Lúcia. Já a linha 590 (Zona Sul/UFJF/CAS-HU) atenderá os candidatos no horário das 11h15, saindo do bairro Sagrado Coração de Jesus.

A partir das 15h30, a linha 545 (Universidade) deverá voltar a operar com oito veículos, até as 18h30, saindo da UFJF, quando voltará à garagem, da mesma forma que a linha 555 (Universidade).

Haverá ainda algumas modificações nas ruas próximas ao Pórtico Norte da UFJF, no bairro São Pedro. A Rua José Lourenço Kelmer vai operar em mão única, entre o portão e o trevo do Jardim Casablanca, nesta direção. Já a Rua Lauro Teles de Mesquita terá inversão de sentido.

Os veículos provenientes do centro com destino à UFJF deverão realizar o seguinte trajeto: Avenida Pedro Henrique Krambeck, ruas Lauro Teles de Mesquita e José Lourenço Kelmer. Os ônibus provenientes do Centro, com destino ao campus também farão esta rota: Avenida Pedro Henrique Krambeck, Rua Lauro Teles de Mesquita e UFJF.

Já os ônibus que seguem pelo bairro São Pedro transitarão pela Avenida Pedro Henrique Krambeck, Rua Antônio Rufino e Avenida Presidente Costa e Silva.

OUTRAS DICAS PARA SE SAIR BEM

É indicado ainda o consumo de alimentos leves, como barras de cereais e frutas, além de água, durante a prova. Ter uma boa noite de sono e estar com a cabeça leve também é importante. Já a prática de estudar e rever conteúdos poucas horas antes das provas não é muito eficaz. “O que o estudante tinha que absorver, já foi absorvido. O ideal é que ele descanse e vá fazer essa prova com a cabeça fresca”, afirma a coordenadora de Ensino Médio do Colégio de Aplicação João XXIII, Nati Borba.

A prova de Redação tem peso importante no resultado final e pode ajudar a aumentar a nota. Em um texto explicativo-argumentativo, o candidato deve fazer a defesa de uma tese sobre o tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, com coerência e coesão. Para terminar, é preciso fazer uma proposta de intervenção social para o problema tratado.

O professor de Língua Portuguesa do Colégio de Aplicação João XXIII, Paulo Goliath, também acredita que o candidato deve se informar sobre temas da atualidade para estar preparado na hora da prova. Otimizar o tempo também é importante. “A redação do texto, incluindo o rascunho e o ‘passar a limpo’, não deve ultrapassar uma hora e vinte minutos, sob pena de haver um grande prejuízo do tempo para as questões objetivas”, avalia.

As avaliações do primeiro dia serão de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. No domingo, 12, será a vez de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Cada uma das provas objetivas tem 45 questões.

Um manual com amostras de provas de redação que tiraram a nota máxima no Enem 2016, foi disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pelo Enem. Confira no link.

Fonte: Assessoria