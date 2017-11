Carro cai em ribanceira e motorista fica presa às ferragens

Atualização às 15h30 - 03 de novembro de 2017

Uma mulher de 52 anos ficou presa às ferragens após o seu veículo cair em uma ribanceira na rodovia União Indústria. O acidente ocorreu na manhã dessa sexta-feira, 3, e de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão, que transportava açaí, teria tombado em uma curva e com isso, o carro saiu da pista e desceu uma ribanceira de aproximadamente 10 metros. A condutora ficou presa às ferragens e foi socorrida pelos militares, que a encaminharam a Santa Casa de Misericórdia.

O motorista do caminhão, de 35 anos, não sofreu nenhum ferimento e o veículo interditou a via parcialmente.

As causas do acidente não foram identificadas. A ocorrência mobilizou cerca de 12 bombeiros e quatro viaturas.