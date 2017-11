Exposições do “JF Foto 17” reúnem mais de 500 imagens

A maior maratona de fotografia da Zona da Mata e região já tem data marcada. A abertura do “JF Foto 17” acontecerá na quinta-feira, 9, com palestra do fotógrafo carioca Walter Firmo, às 19h, no Museu de Arte “Murilo Mendes” (Mamm - Rua Benjamin Constant, nº790, Centro), com entrada franca. A partir de sexta-feira, 10, o público poderá conferir, no Centro Cultural “Bernardo Mascarenhas” (CCBM - Av. Getúlio Vargas, nº200, Centro), 15 exposições fotográficas, com cerca de 500 imagens de profissionais de várias cidades brasileiras. Outra exposição, com 27 fotos, estará disponível para visitação no Museu Mariano Procópio (Rua Mariano Procópio), a partir de 15 de novembro, com fotografias do acervo da instituição.



Além das mostras, o “JF Foto 17” terá exibição de vídeos, palestras com grandes profissionais da área, como Walter Firmo e Wânia Corredo, leitura de portfólios, mesas-redondas - com Gustavo Stephan, Custódio Coimbra, Dante Gastaldoni e Ratão Diniz, entre outros - e oficinas. Promovido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), o evento seguirá até 10 de dezembro. A programação completa pode ser consultada aqui.



O “JF Foto 17” faz com que fotógrafos de todo Brasil, profissionais ou amadores, dialoguem sobre os diferentes processos e técnicas da área, além de ampliar a visibilidade dessa linguagem artística. De acordo com Eridan Leão, uma das coordenadoras do evento, “a programação está bem robusta, com nomes de expressão dentro da área, exposições que já estiveram em outros festivais e de fotógrafos de Juiz de Fora, que possuem carreira fora daqui e nunca realizaram mostra na cidade. As oficinas também merecem destaque, pois abordarão desde processos mais antigos, como o daguerreótipo, a técnicas recentes, como o drone, além de outras vertentes da fotografia”.

Fonte: Assessoria