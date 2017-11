Empresários destacam a importância da relação entre organizações e imprensa

O Sistema Regional de Comunicação (Sircom) realiza na próxima sexta-feira, 10, a segunda edição do Troféu Josino Aragão. A premiação visa destacar e homenagear empresas e pessoas que ajudam a desenvolver o município de Juiz de Fora. E a partir dessa edição do Diário Regional, iniciamos uma série de reportagens com os apoiadores do evento que, como nós, estimamos o desenvolvimento da cidade.



Alexandre Vicente Vaz, sócio da cervejaria São Bartolomeu, afirmou que é imprescindível manter uma boa relação com a mídia local. “É muito importante para gente ter o apoio da mídia, principalmente por sermos um setor que está crescendo na cidade”, ressaltou Vaz. “A gente sempre que está presente nessas ocasiões”, completou o cervejeiro sobre o apoio ao evento.



A proprietária da agência de turismo Mananciais Viagens, Rosa Oliveira, acrescentou que a importância de um evento como, o Troféu Josino Aragão, vai além da relação imprensa-empresas. “É tão importante para empresas quanto para cidade, pois é um evento que engloba todas as pessoas relevantes do município. Além disso, fazer parte disso, com certeza, é necessário”, afirmou.



Genaína Queiroz, diretora do Grupo Sinergia Soluções Corporativas, também reforçou a importância da imprensa para os negócios. “A imprensa tem um papel fundamental. Quem não é visto, não é lembrado. Então, o empresário antenado e consciente está ligado no que acontece”, frisou a master coach. “É uma honra, apoiar e participar, dessa premiação de um ícone de Juiz de Fora”, concluiu.



A premiação leva o nome do fundador do Sircom, Josino Aragão, falecido em 2007, e acontece no dia 10 de novembro, às 20h, no MHall, na Avenida Brasil, nº 6.955.