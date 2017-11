Veículo roubado e clonado é apreendido na região Sudeste

Um veículo roubado e clonado em Belo Horizonte foi apreendido na tarde desta quarta-feira, 1°, na Rua Viscondessa Cavalcanti, entre os bairros Poço Rico e Bom Pastor, região Sudeste de Juiz de Fora, por uma equipe do Pelotão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (PM).



O automóvel foi abordado durante fiscalização e com os dois ocupantes foram encontradas maconha e cocaína. Um deles estava com mandado de prisão em aberto. O proprietário do veículo afirmou ter adquirido o mesmo por R$16 mil em Betim.