Agentes de trânsito da Settra encontram moto furtada no Bairro Bairu

Agentes do Departamento de Fiscalização de Transporte e Trânsito (DFTT) da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) apreenderam na terça-feira, 31, moto furtada na Rua Francisco Faria, no Bairro Bairu. A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina, quando a equipe de fiscalização foi acionada para atender à solicitação de veículo estacionado irregularmente em frente a uma garagem.



Durante registro da autuação, os agentes solicitaram consulta à Central, indicando o veículo como “furtado”. O condutor não foi localizado, e a moto foi removida com apoio da Polícia Militar.



O gerente do DFTT, Paulo Peron, reforçou que as denúncias dos cidadãos, como aconteceu neste caso, auxiliam na prestação de serviço: “A informação do cidadão em relação à irregularidade de trânsito é de grande importância. É um apoio ao nosso trabalho, contribui para a solução dos problemas de trânsito, e, assim, a garantia da mobilidade urbana”.



Os agentes de fiscalização de transporte e trânsito podem ser acionados através do 3690-7400.

Fonte: Assessoria