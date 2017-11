Corpo de Bombeiros combate incêndio em veículo no Recanto dos Lagos

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado no início da madrugada desta quarta-feira, 1º, a fim de controlar um incêndio em um veículo no bairro Recanto dos Lagos, localizado na zona Nordeste de Juiz de Fora.

O veículo, da marca Palio, encontrava-se no interior de uma garagem na Rua Vicente da Silva. Ao chegar ao local, os bombeiros se depararam com chamas em larga escala e altas temperaturas.

O Corpo de Bombeiros utilizou 3 mil litros de água para controlar as chamas. As altas temperaturas do local provocaram uma rachadura na parede de uma residência ao lado. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a casa.

O incêndio não deixou nenhuma vítima, apenas danos materiais.