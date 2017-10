Polícia Civil recupera parte de carga furtada e prende dois suspeitos

A Polícia Civil apresentou na tarde dessa segunda-feira, 30, resultado de uma operação realizada no final da semana passada no bairro Santo Antônio, zona Sudeste. Durante a ação, foi recuperada parte de uma carga furtada e dois homens, 22 e 26 anos, foram presos.



De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), por meio de uma denúncia anônima, realizada pelo número 181 (Disque-Denúncia), havia mercadorias sendo descarregadas de um caminhão para o interior de uma casa, que tinha uma movimentação constante.



Entre os produtos furtados estavam eletrodomésticos, roupas e peças automobilísticas. Conforme o registro da ocorrência, o infrator de 26 anos assumiu a posse do material, dizendo que teria comprado de um desconhecido. Ele foi detido em flagrante por receptação e a carga recuperada foi avaliada em R$100 mil.



“Nós fomos checar a informação e, chegando ao local, localizamos os produtos e, além do receptador, nós prendemos o jovem de 22 anos, primo do autor, que possuía dois mandatos de prisão, pelo artigo 157 [referente ao crime de roubo] em aberto”, disse a delegada Sheila Oliveira, responsável pela operação.



Segundo a delegada, o receptador não quis informar a equipe de investigadores maiores detalhes da origem do material. “Porém, ele acabou falando onde estava o caminhão que foi utilizado para transportar o material até lá. Os investigadores foram até o local, no bairro Terras Altas [zona Sudeste] e localizaram o veículo”, afirmou Sheila.



O caminhão estava com placas falsas, mas após averiguação foi constatado ser um caminhão que foi furtado na cidade de Além Paraíba, no dia 19 de outubro.

Os policiais encontraram, no meio dos documentos do receptador, um Certificado De Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2016 de outro caminhão, que foi roubado no dia 2 de junho do ano passado em Volta Redonda, cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, e localizado no dia seguinte. Para averiguação, o documento foi apreendido. Conforme explicado pela delegada, outra investigação pode ser iniciada a partir do recolhimento deste documento.



“Pode ser o indício de uma investigação, mas antes é necessário fazer o levantamento da ocorrência desse veículo, onde está sendo a apuração e depois dar a continuidade”, explicou.

FURTO DO CAMINHÃO

O caminhão utilizado na ação criminosa foi roubado entre os dias 18 e 19 de outubro no município de Além Paraíba. De acordo com o registro da ocorrência, o proprietário de 45 anos informou as autoridades policiais que estacionou o veículo em uma rua na noite do dia 18 e, ao amanhecer, constatou que o caminhão tinha sido furtado.



O veículo possui seguro, estava com 3/4 do tanque cheio e também estava carregado com carga diversas, como roupas, sapatos, pneus, eletrodomésticos, dentre outros materiais.