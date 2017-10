Segunda edição do Prêmio Josino Aragão acontece em novembro

O Sistema Regional de Comunicação (Sircom) realiza pela segunda vez o Troféu Josino Aragão. O Grupo Sircom é integrado pelo jornal Diário Regional, a TVE Juiz de Fora e a Rádio Premium FM. O evento ocorre no dia 10 de novembro, às 20h, no MHall, na Avenida Brasil 6.955, ao lado do Museu Mariano Procópio.

O prêmio Josino Aragão tem como intuito, destacar as empresas e pessoas que ajudam a desenvolver Juiz de Fora. Sua primeira edição ocorreu em dezembro de 2016.

O prêmio é uma homenagem ao fundador do Sistema Regional de Comunicação, falecido em 2007.

Os homenageados de 2017 já foram escolhidos por uma equipe interna do grupo. Serão 16 homenageados entre empresas e pessoas que fizeram a diferença e se destacaram em 2017. Também serão homenageados colaboradores do jornal Diário Regional, da TVE Juiz de Fora e da Rádio Premium FM.

Durante o evento os convidados terão a oportunidade de conhecerem marcas parceiras do Sircom e assim poderão compartilhar novas ideias, trocar experiências, em um verdadeiro networking.

Em 2017 o Prêmio Josino Aragão promete ser ainda mais dinâmico com a presença de atrações da programação do grupo, como por exemplo, o VaiAli.com, 040 Moto Rock e a dupla de palhaços Fuxico e Xaveco.

Outra novidade na edição deste ano fica por conta das ilhas de degustação, nas quais os parceiros do grupo estarão divulgando seus produtos.

O Grupo Sircom

O Sistema Regional de Comunicação é um conglomerado que atua na Zona da Mata Mineira, Mineira, gerando conteúdo para diversas plataformas de comunicação, das quais fazem parte a TVE Canal 12, afiliada a TV Cultura; a Rádio Premium 107,7 FM e o Jornal Diário Regional.

Fazem parte do grupo ainda, o Colégio Politécnico Pio XII e a casa de eventos MHall Cultural Center.

O grupo ao longo de muitos anos de sua existência, sempre se destacou como “polo” de fomento a cultura, educação, informação, arte e empreendedorismo na região. Ciente de seu papel e responsabilidade, o grupo busca com eventos como este, promover o desenvolvimento e a cooperação entre pessoas e empresas de Juiz de Fora e toda Região.