Motorista perde o controle do carro e cai em ribanceira na BR 353

Um acidente automobilístico envolvendo um veículo da marca Gol, deixou três vítimas feridas na tarde deste domingo, 29. O acidente ocorreu na BR 353, próximo ao KM 98, por volta das 15h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao passar pelo trecho, o motorista do carro teria perdido o controle da direção fazendo com que o veículo caísse em uma ribanceira.

Ao todo, estavam três pessoas no carro, o motorista e dois passageiros. Duas pessoas tiveram pequenas lesões, e uma delas ficou presa no interior do veículo.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local e realizaram o resgate. A vítima presa no interior do veículo, foi retirada e conduzida para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Novas atualizações sobre as vítimas poderão ser acrescentados nesta matéria.

Fonte: Assessoria / Corpo de Bombeiros