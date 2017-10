Comissão dos Idosos realiza fiscalização na rodoviária sobre passagens para a terceira idade

Após receber denúncias sobre irregularidades de passagens gratuitas intermunicipais e interestaduais para pessoas da terceira idade, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos foi, nesta quinta-feira, 26, até a Rodoviária Miguel Mansur conferir se a lei que garante esse benefício está sendo cumprida.

A vereadora Ana do Pe. Frederico (PMDB) relatou que quando os idosos solicitam esse direito às empresas, estas só disponibilizam passagens com prazo mínimo de 90 dias. Além disso, os horários oferecidos aos idosos são, em sua maioria, na madrugada ou horários ruins para eles, e em linhas de ônibus convencional ou parador. Somente uma empresa cumpre com o Estatuto do idoso que destina dois assentos gratuitos em cada viagem.

A Comissão notificou as empresas que infringem a lei, e ressaltou que já entrou com pedido para a realização de uma audiência pública a fim de conversar com as empresas e sanar o problema.

Fonte: Assessoria / Câmara Municipal de Juiz de Fora