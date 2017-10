Proposta para atendimento 24h do Hospital João Penido é apresentada aos vereadores

Com o objetivo de apresentar as propostas de reabertura do atendimento 24h do Hospital João Penido, vereadores da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, parlamentares que propuseram a audiência pública sobre este tema, além de membros da secretaria de Saúde, do conselho de Saúde, da comissão de moradores, da superintendência Regional e da direção do hospital se encontraram na Câmara Municipal na tarde desta quinta-feira, 26.

A secretária de saúde, Elizabeth Jucá, apresentou propostas para implantação do Pronto Atendimento que poderá fornecer atendimento médico clínico e pediátrico 24h. Em um primeiro momento, Jucá esclareceu que será feita uma nova contratação dos trabalhos do Hospital João Penido. “Estamos propondo atendimento de demandas espontâneas de urgência. Mas isso não significa que o paciente, caso haja necessidade de internação, tenha que ficar no hospital. Ele poderá ser transferido para uma de nossas redes. Este é apenas um começo”.

Diante da proposta apresentada, Daniel Miotto, diretor do Hospital João Penido, garantiu que irá se reunir com sua equipe técnica para avaliar tal proposição. “Iremos estudar todo o caso apresentado. Caso esteja ao alcance do hospital, o serviço será executado, caso não, iremos apresentar uma contraproposta ao Executivo para que possamos voltar o atendimento a toda população”.

Meire Moreira - representante da comissão de moradores da Região Nordeste, disse que irá aguardar o posicionamento do diretor do hospital. “Precisamos saber se o hospital terá condições de atender a população. Uma unidade do Samu ficará instalada no hospital, caso haja necessidade de transferência. Este já é um grande passo para nós”.

Uma nova reunião foi agendada para o dia 14 de novembro, às 10h, para que o diretor do Hospital João Penido dê um parecer à Comissão de Saúde da Câmara e a população se haverá ou não atendimento 24h após proposta do Executivo. Participaram da reunião os vereadores Adriano Miranda (PHS), Júlio Obama Jr. (PHS), Kennedy Ribeiro (PMDB), Marlon Siqueira (PMDB), Sargento Mello (PTB) e Ana Rossignoli (PMDB).

O tema já havia sido discutido em audiência pública na última terça-feira, 24.

Fonte: Assessoria / Câmara Municipal de Juiz de Fora