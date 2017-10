Praça CEU recebe inscrições para eleição do Conselho Gestor

O Centro de Artes e Esportes Unificados “Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira” (Praça CEU) está organizando a eleição do Conselho Gestor da unidade. Os interessados em ocupar uma das seis cadeiras destinadas a representantes da comunidade ou as seis reservadas para o segmento da sociedade civil organizada já podem se inscrever na secretaria do equipamento urbano, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, n°5.899, bairro Benfica. As inscrições também estão abertas para as pessoas interessadas em participar do processo como eleitor. Em ambos os casos, o atendimento é presencial, das 8h às 21h, até 6 de novembro.



Os documentos que os interessados em se inscrever como eleitores ou candidatos deverão apresentar no ato da inscrição e as normas gerais do processo estão disponíveis no regulamento.



O Conselho Gestor é um órgão consultivo, normativo e fiscalizador das ações do CEU, sendo formado por 18 pessoas. Além dos representantes da comunidade e da sociedade civil organizada, integram o grupo seis representantes do poder público, indicados pelo prefeito Bruno Siqueira. A função de conselheiro não é remunerada.



A assembleia de eleição será realizada no dia 9 de novembro, a partir das 18h30. A apuração dos votos será realizada imediatamente após o término da votação, e a posse dos membros acontecerá no dia 23 de novembro, às 18h30, no CEU.



Além dos titulares, cada segmento tem direito a um suplente, com direito a voz em todas as reuniões da plenária, mas que só vota no caso de ausência do titular.

Fonte: Assessoria