Ônibus rosa da Ascomcer leva orientações para várias cidades

Desde o início do movimento “Outubro Rosa” as mulheres de Juiz de Fora e de algumas cidades da região contam com um serviço itinerante para cuidar da saúde. O ASCOMÓVEL, micro-ônibus rosa lançado pelo Hospital da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora (ASCOMCER) tem contribuído para ampliação do acesso das mulheres pacientes do SUS à realização dos exames de mamografia. Além de Juiz de Fora, ele esteve presente em cidades mineiras como Matias Barbosa e Arantina.



No espaço, os profissionais de saúde fazem o encaminhamento das usuárias aos serviços especializados e ainda dão orientações sobre como realizar o autoexame da mama, que é oferecido pela entidade em sua sede. Até o momento, de acordo com a assessora de comunicação da ASCOMCER, Sara Tellado, a proposta de fomentar a conscientização sobre a prevenção através do diagnóstico precoce da doença tem dado certo. “O trabalho tem sido bacana até agora. No período em que o ônibus fica estacionado, ele recebe grande movimentação das mulheres interessadas, querendo saber sobre a prevenção e a realização da mamografia, que não acontece no ônibus”, explica.



De acordo com Sara, a procura pelo autoexame dobrou no mês de outubro. Os telefones da Associação ficaram congestionados e algumas mulheres tiveram dificuldades no agendamento. Além disso, a quantidade de vagas prevista para o mês já foi totalmente preenchida. Embora o aumento na procura seja positivo, ao mesmo tempo ele traz preocupações com relação à saúde das mulheres. “A demanda sempre aumentou durante o mês outubro. Isso mostra que estamos alcançando os objetivos propostos através das ações de conscientização, mas também é um dado que a gente precisa enfatizar, pois as mulheres só procuram o exame nesta época. Isso nos preocupa, pois a prevenção tem que ser diária, independente do Outubro Rosa”, reforça Sara.



Os agendamentos das mamografias estão sendo marcados para o mês de novembro. Vale ressaltar que o autoexame pode ser realizado durante todos os meses.

CIRCULAÇÃO DO ÔNIBUS ROSA SEGUE PELA CIDADE



Nesta sexta-feira, 27, o Ascomóvel estará estacionado em frente à Superintendência Regional de Saúde, na Avenida dos Andradas, nº222, Centro, no período de 8h às 13h. No sábado, 28, o município de Simão Pereira receberá a visita do micro-ônibus, que permanecerá de 8h às 13h na Praça Nossa Senhora da Glória, em frente ao Espaço Cultural Simão Pereira de Sá.



Na segunda-feira, dia 30, ele estará disponível novamente na cidade, no período de 8h às 13h, no estacionamento da Agroterra (Av. Juiz de Fora, nº10), para atender mulheres residentes no bairro Parque Guarani.



Finalizando a agenda de ações em homenagem ao Outubro Rosa, o ASCOMÓVEL estará disponível para atendimento móvel na terça-feira, 31, em frente à Câmara Municipal, de 14h às 17h. Neste mesmo dia e horário estará acontecendo a “Passeata Solidária de Encerramento do Outubro Rosa”, com a presença de mulheres de expressão e pacientes que venceram o câncer de mama, com o objetivo de distribuir informativos à população no centro da cidade. A ação final do mês contará também com a presença da Banda da Polícia Militar.