Sinágua tem nova reunião com representantes da Cesama

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Água de Juiz de Fora (Sinágua-JF) se reuniram com a Comissão de Negociação Salarial da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) na manhã desta quinta-feira, 26. Durante o encontro, os trabalhadores pontuaram alguns pontos relativos à proposta apresentada pela empresa na última terça-feira, 24, e às demandas da classe.



De acordo com a assessoria de comunicação da Companhia, a Comissão vai se reunir para avaliar as demandas e elaborar uma nova proposta, que será encaminhada ao Sinágua na próxima semana.



Segundo o presidente do Sindicato, Ednaldo Ramos, assim que a proposta for apresentada, será convocada uma assembleia para apresentação e discussão do documento ao/com os trabalhadores.



Uma nova reunião entre as partes está agendada para a tarde da próxima quarta-feira, 1º de novembro.