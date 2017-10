Horário de marcação de exames laboratoriais no PAM Marechal é alterado

A partir de segunda-feira, 30, os agendamentos de exames laboratoriais de sangue, urina e fezes, no PAM Marechal, passarão a ser realizados de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h, ininterruptamente. A medida tem como objetivo a padronização dos horários de atendimento ao cidadão, já que os demais exames na Unidade são agendados a partir das 8h.



O horário de coleta dos materiais não será alterado, iniciando às 7h, e o atendimento permanece na Loja 1 do Prédio, no Térreo. De acordo com o gerente do Departamento de Apoio de Diagnóstico e Terapia, Sydney Castro, a expectativa é uma melhor distribuição dos atendimentos e melhor acolhimento do cidadão que chega em jejum para a coleta dos exames.

Fonte: Assessoria