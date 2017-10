Funcionários da Cesama recusam proposta e interditam Avenida Rio Branco

Funcionários da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) interditam a Avenida Rio Branco desde a manhã desta quarta-feira, 25, em ato após a categoria recusar proposta enviada pela Companhia. “Interditamos a pista inteira desde as 9h30 até agora. E a partir das 15h, liberamos meia pista”, disse o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Água de Juiz de Fora (Sinágua-JF), Ednaldo Ramos.



O maior entrave nas negociações é o número de parcelas para quitação do retroativo dos trabalhadores. A Companhia apresentou a alternativa de sete vezes, a categoria não aceitou e pediu em três parcelas, mas a empresa manteve seu posicionamento na proposta apresentada nessa terça-feira, 24.



Os manifestantes se dirigiram para a sede da Companhia e esperam ser atendidos pela diretoria. “Subimos para o 10º andar do prédio da Cesama e estamos pedindo que o diretor financeiro converse com a gente. São cerca de 100 trabalhadores sentados no chão e aguardando”, explicou.



O sindicalista afirmou que ainda não foi decidido se as atividades da categoria serão paralisadas, pois aguardam conversa com a diretoria. “Vamos decidir em assembleia se haverá novas paralisações”, ressaltou.



Ramos também informou que as futuras negociações podem ser mediadas pelo Ministério Público (MP). “O MP nos enviou um documento que eles afirmam que podem intervir em mais uma reunião. Pode ser que a gente aceite, pois entendemos que é necessário negociar”, finalizou.

Em contato com a assessoria de comunicação da Cesama, a equipe do Diário Regional foi informada de que a Companhia deve dar um posicionamento oficial sobre o assunto até o final do dia.