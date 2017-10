Inscrições para renovação do Conselho dos Direitos da Mulher terminam nesta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira, 25, o prazo para inscrições ao processo seletivo interno de renovação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), da Secretaria de Governo (SG) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), para o biênio 2017-2019. Serão preenchidas quatro vagas para entidades não governamentais, e a documentação para inscrição deve ser entregue na secretaria do CMDM, que funciona na Casa dos Conselhos (Rua Halfeld, nº450, 7º andar), das 8h30 às 11h30 ou das 14h às 17h.



Podem participar entidades não governamentais com sede em Juiz de Fora, que pratiquem ação relacionada à promoção psicológica, social, educacional e profissional de mulheres de acordo com os objetivos do CMDM. As entidades que já fazem parte do conselho e desejarem continuar com a representatividade deverão fazer o recadastramento até a mesma data, no mesmo local.



A eleição e posse acontecerão em 6 de novembro, às 16h, no Auditório 1 da Casa dos Conselhos, onde os concorrentes deverão apresentar suas propostas de atuação. O edital de convocação pode ser conferido aqui.

Fonte: Assessoria