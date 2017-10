Outubro rosa: evento promove conscientização no Museu Mariano Procópio

O Parque do Museu Mariano Procópio, envolto pela cor rosa das árvores das sapucaias, será cenário de um evento de conscientização sobre o câncer de mama. Na sexta-feira, 27, a partir das 14h, o espaço recebe a exposição fotográfica do projeto “Quem somos nós?”, realizada em parceria entre a psicóloga Larissa Gava Andrade, a fotógrafa Jaqueline Malta e a ASCOMCER (Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora).



Para inaugurar a mostra, a ocasião contará também com a apresentação do Coral da ASCOMCER e uma palestra de conscientização promovida pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



As fotos, realizadas no Museu Mariano Procópio em abril de 2017, fazem parte de um trabalho de desenvolvimento da autoestima com mulheres em tratamento contra o câncer. Ao todo foram 13 mulheres fotografadas, em registros que valorizaram a beleza de cada uma e representam a luta das pessoas que vivem situações semelhantes.



A exposição pode ser contemplada no Parque histórico até o final do mês de outubro.

Fonte: Assessoria