5ª Corrida Solidária da ASCOMCER reúne mais de 1.600 pessoas no campus da UFJF

A alegria, a superação e o amor ao próximo ditaram o ritmo na 5ª edição da Corrida Solidária da ASCOMCER - Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer, realizada no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) na manhã desse domingo, 22. Com percursos de 6,5 km para corrida e 2,3 km para caminhada, a prova contou com mais de 1.600 participantes e movimentou a Praça Cívica da instituição.



Ainda durante o aquecimento, a poucos minutos do início da competição, Eny Costa Deotti, de 81 anos, já mostrava muita disposição. Em sua primeira vez na Corrida, ela e um grupo de amigas participaram do percurso da caminhada. “Resolvi participar para poder ajudar a ASCOMCER. A causa é muito boa. E também pela prática da atividade, que eu gosto muito de fazer”, ressalta dona Eny, que além de caminhar todos os dias, conta que também faz aulas de ginástica e joga ping-pong.



Acompanhada por cerca de 25 alunas, a professora de Kangoo Jumps Mônica Cristina participou do evento pela segunda vez. Utilizando um calçado que lembra um patins e possui um sistema especial de amortecimento de impacto, o grupo percorreu 4 km. Com um público 90% feminino em suas aulas, Mônica chama atenção para a importância da causa. “No meu estúdio, nós conversamos muito e vejo que, durante as conversas, uma mulher sempre toca muito a outra. Às vezes uma fala sobre o teste, o que é preciso fazer, e percebo que algumas não tinham essa rotina de fazer os exames”, conta, ressaltando como essas interações contribuem para disseminar ações rotineiras de prevenção ao câncer de mama.



Vencedora da prova na Categoria Geral Feminina, a estudante de Educação Física e atleta, Amanda Oliveira, não esconde a satisfação de fazer parte da iniciativa. Amanda, que prática o esporte há sete anos, já participou de quatro edições da Corrida e levou o prêmio pela terceira vez consecutiva. “Essa prova tem uma causa muito nobre, que é o ‘Outubro Rosa’, que visa conscientizar todas as mulheres a se prevenirem contra o câncer de mama. Eu acho a corrida muito bem organizada e estou muito feliz com o resultado e em estar aqui hoje”, conta.

Resultado Geral Masculino - 1º lugar: Glenilson Carvalho (novo recorde, 18:21:3); 2º lugar: Flavio Stumpf; 3º lugar: Jocemar Correa; 4º lugar: Francisco Perrout; e 5º lugar: Renan Marconato. Foto:Rafaela Frutuoso

A CORRIDA



A Corrida Solidária da ASCOMCER foi criada a partir da sugestão de dois voluntários do Hospital, que propuseram a realização do evento como atividade integrada àquelas já desenvolvidas pela instituição no ‘Outubro Rosa’. “A gente começou muito humilde, com muito medo, e viu que realmente dava certo. Hoje, graças a Deus, as pessoas chegam até nós querendo participar da corrida, querendo estar conosco aqui”, conta, emocionada, a presidente da Associação, Alessandra Sampaio. “Esse ano, esgotamos a nossas inscrições [1.600], muito felizes”, complementa.



O objetivo principal da iniciativa, que desde a segunda edição integra o Ranking de Corridas de Rua da cidade, é alertar as mulheres e as famílias sobre a importância da prevenção do câncer de mama. “Nós queremos, realmente, que a mulher se coloque na situação de que ela tem que fazer a prevenção do câncer de mama, porque, quanto antes diagnosticada a doença, maiores são as chances de cura”, ressalta Alessandra.



Além do alerta sobre a importância de prevenção da doença, a Corrida, um dos principais eventos da ASCOMCER, contribui para a manutenção das atividades do hospital, uma vez que o valor arrecadado com as inscrições é revertido para a instituição. Esse ano, a quantia será investida na compra de medicamentos.

APOIO



A 5ª Corrida Solidária da ASCOMCER contou com o incentivo e apoio de várias empresas e autoridades. O grupo SIRCOM - Sistema Regional de Comunicação, integrando os veículos Jornal Diário Regional, TVE e Rádio Premium, apoiou integralmente esse evento e participou na cobertura e realização, prestando toda solidariedade e abraçando essa causa tão nobre do 'Outubro Rosa'.



