Alguns cuidados básicos são essenciais para evitar incêndios em residências

Somente na última quinta-feira, 19, o Corpo de Bombeiros atendeu à três ocorrências de incêndio em residências de Juiz de Fora. Em um dos casos, registrado no bairro São Mateus, região central, as chamas podem ter sido causadas por velas acesas. Para evitar acidentes como este, alguns cuidados simples são fundamentais.



A tenente do Corpo de Bombeiros Priscila Adonay afirma que a maioria dos incêndios em residências são decorrentes de descuido ou distração dos moradores, sendo mais recorrentes em períodos que antecedem a feriados prolongados ou férias, quando as pessoas saem da rotina.



Mas estar atento às pequenas ações do dia a dia, como tirar aparelhos eletrônicos da tomada ou desligar a válvula do gás quando esses equipamentos não estiverem sendo usados, também é fundamental na prevenção. A tenente ressalta que a cozinha é um dos cômodos mais propícios aos princípios de incêndio. "Normalmente, a cozinha fica junto com a parte da lavanderia, então é comum que ou se esqueça panelas ao fogo ou se esqueça o ferro ligado", ressalta.



Priscila também chama a atenção para os perigos da sobrecarga nas tomadas por meio da utilização de equipamentos como benjamins ('T') e filtros de linha. "Quando existe um projeto elétrico de construção, o engenheiro te informa sobre quantas tomadas podem ter em cada cômodo, porque ele sabe da capacidade de cada uma. Quando a pessoa coloca um 'T' com três entradas, por exemplo, ela triplica a saída, solicitando mais da rede", alerta.



As más condições dos equipamentos eletroeletrônicos também aumenta o risco de curtos-circuitos. O uso desses aparelhos em áreas de muito calor, como a cozinha, pode levar a deterioração dos fios. "A fiação da casa deve ser revista periodicamente, porque ela também vai desgastando, ficando velha e deve ser trocada", complementa, ressaltando a necessidade de consulta a um eletricista para saber de quanto em quanto tempo deve ser feita a revisão.



Outro procedimento importante ressaltado pela profissional é a retirada de materiais combustíveis de perto dos locais que oferecem risco, como aqueles nos quais há possibilidade de curtos ou que estão próximos a conexões de material eletroeletrônico. Isso diminui as possibilidades de propagação do fogo.

EM CASO DE INCÊNDIO



Para cada situação são demandados cuidados específicos, que podem ser tomados pelos moradores para evitar a propagação do fogo. A tenente Priscila Adonay ressalta que a primeira coisa a fazer é detectar a origem do incêndio e dá algumas dicas de como agir, lembrando que é fundamental sempre contatar o Corpo de Bombeiros, por meio do 193.

- Incêndio na parte elétrica: se o fogo começou na parte elétrica, a primeira providência a ser tomada é desligar o padrão. Feito isso, a pessoa deve jogar um pano molhado em cima do local, com fins de abafar o fogo.

- Incêndio provocado por vela ou com chamas localizadas: nesses casos, o morador deve jogar um pano molhado sobre o fogo. Caso o incêndio tenha tomado um local mais amplo, como um cômodo da casa, a pessoa deve fechar a porta do mesmo, pois assim vai confinar o fogo, reduzindo a quantidade de oxigênio disponível.

- Incêndio originado em gordura, óleo ou afins: em hipótese alguma as pessoas devem jogar água, pois a substância vai espirrar e o fogo vai se espalhar para outros locais.

Por fim, a tenente do Corpo de Bombeiros chama a atenção para a importância dos projetos de prevenção contra incêndio e pânico, especialmente no caso dos prédios e condomínios. Caso esses últimos não possuam um planejamento, a orientação é contatar o síndico e cobrar providências para regularizar a situação.