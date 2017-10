Conselheiro tutelar é afastado do cargo por 30 dias

O conselheiro tutelar Abraão Fernandes Nogueira foi afastado do cargo por 30 dias, começando a partir desta sexta-feira, 20.

A medida foi publicada nos Atos do Governo desta sexta, sendo assinada pelo Prefeito Bruno Siqueira. A decisão pelo afastamento leva em consideração “as justificativas apresentadas pela Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 6.735/2017 (fls. 155), em que sugere a aplicação da medida cautelar com o intuito de que o conselheiro não venha a interferir na apuração das irregularidades administrativas de cujo cometimento é acusado.”

Correm contra o conselheiro, denúncias de injúria racial, como no caso envolvendo uma jovem de 25 anos.

A decisão também leva em conta o ofício de número 211, publicado na última quinta-feira, 18, no qual “o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sr. Carlos Henrique Rodrigues, censurando veementemente a conduta que vem sendo adotada pelo referido Conselheiro Tutelar no exercício de suas funções, solicita seu imediato afastamento.”

O afastamento de Abraão Fernandes Nogueira segue “à recomendação emanada da Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 6.735/2017, e com fundamento no art. 38 da Lei Municipal nº 9.666, de 13 de dezembro de 1999 que dispõe sobre a função pública de Conselheiro Tutelar do Município de Juiz de Fora”.



O documento finaliza “entendendo que tal medida visa salvaguardar os interesses da Administração no que tange à devida e regular apuração dos fatos que envolvem a conduta funcional do aludido Conselheiro Tutelar, de sorte a não permitir que o mesmo se utilize indevidamente de suas funções para, de qualquer forma, interferir no escorreito prosseguimento do processo disciplinar em questão, no bojo do qual lhe será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.”

Recentemente o conselheiro entrou com uma ação no Ministério Público devido a um vídeo publicado pela UFJF, no qual a drag queen, Femmenino, apresentadora do programa “Na hora do lanche”, entrevista os estudantes do Colégio de Aplicação João XXIII, em vídeo em homenagem ao dia das crianças. Relembre o caso.