Servidores da Cesama aguardam nova proposta

Servidores da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) aguardam nova proposta dos dirigentes da empresa. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Água de Juiz de Fora (Sinágua-JF), Ednaldo Ramos, após reunião na tarde desta quinta-feira, 19, foi decidido que a companhia terá até a próxima terça-feira, 24, para apresentar a nova oferta.



“Nós apresentamos pontos que a gente não concorda e para fechar o acordo, depende deles. Isso nós deixamos claro”, exclamou o sindicalista. “No dia 25, iremos realizar uma assembleia e apresentar a proposta para a categoria”, completou. O maior entrave nas negociações é o número de parcelas para quitação do retroativo dos trabalhadores. A Companhia apresentou a alternativa de sete vezes, a categoria não aceitou e pediu em três vezes.



De acordo com o presidente do Sindicato, cerca de 200 trabalhadores estão parados. “Vamos retomar as atividades. Nesta sexta-feira, o expediente é normal até o dia 25. E se nada ficar resolvido, pode ter novas manifestações”, afirmou.



Em nota, a Cesama confirmou que na próxima semana irá enviar seu posicionamento a respeito do encontro desta quinta para o Sindicato.