Falta de profissional fecha farmácia de UBS do Bairro São Judas

A falta de funcionários na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro São Judas Tadeu, zona Norte da cidade, tem deixado os usuários indignados. Conforme relato dos populares, a farmácia da unidade está fechada há mais de um mês, situação que tem sido recorrente, segundo eles.



“Estamos há bastante tempo sem farmacêutico. E não é a primeira vez que isso ocorre. A última funcionária foi contratada após um longo tempo de farmácia fechada, porém, o contrato realizado foi de curto prazo e ela foi embora. Vale ressaltar que ela só ficava na unidade na parte da manhã, enquanto que nas demais UBSs os profissionais trabalham em período integral. O maior problema é que a Prefeitura não se posicionou em relação a isso”, reclama o presidente da associação dos moradores do bairro, Renato Vieira Gama.



Por conta da situação, os moradores estão se deslocando até a Unidade do Bairro Santa Cruz, na mesma região, para receberem medicamentos. No entanto, de acordo eles, o esforço não é totalmente garantido. “Em muito dos casos, os funcionários da unidade de Santa Cruz prestam mau atendimento e se recusam a fornecer os remédios, já que as pessoas não são residentes do bairro. É um problema desgastante. São idosos, diabéticos e hipertensos que precisam dessa medicação”, destaca Gama.



Outro problema é a ausência de agentes comunitários de saúde. Considerados o elo entre a população e as equipes de saúde, a falta deles se resume a mais transtornos para a comunidade. “Faz muita falta. Com isso, grupos de diabéticos, idosos e outros não conseguem marcar consultas, realizar controle e outras demandas. São cerca de sete mil pessoas na região e não podemos ficar nesse impasse”, reitera o presidente da associação do bairro.

PROVIDÊNCIAS



Em nota, a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde esclarece que foi realizado concurso público para profissionais de diversas áreas, incluindo farmacêutico, e as contratações já estão em andamento. A secretaria também afirma que “até que o atendimento seja regularizado, os usuários da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro São Judas Tadeu que necessitam de medicação podem recorrer à UBS do Bairro Santa Cruz ou à Farmácia Central (Rua Espírito Santo, nº1046, Centro), sem prejuízo na dispensação de medicamentos”. A pasta também informa que um estudo está sendo realizado para abertura de concurso público para contratação de agentes comunitários de saúde.