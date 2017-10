PJF deverá firmar parceria com Governo do estado em prol do Serrinha

Uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) deverá ser firmada nos próximos meses. A medida pretende viabilizar recursos para que o Aeroporto Francisco Álvares de Assis, o Aeroporto da Serrinha, volte a operar. A proposta foi realizada após encontro, na terça-feira, 17, entre os deputados estaduais Noraldino Júnior (PSC) e Lafayette Andrada (PSD) e o governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), em que foi apresentado um diagnóstico sobre a situação do local.



“O aeroporto deveria ser considerado uma prioridade da cidade. É um instrumento de grande importância para o desenvolvimento do município. Procurei o Governo para mostrar a importância disso, mesmo que a retomada das atividades não seja de responsabilidade dele”, reforçou o deputado do PSC.



Durante a reunião, Noraldino solicitou ao governador a conclusão do processo licitatório ou uma medida emergencial para operação do aeródromo e a definição da empresa que o administrará. “O governador mostrou-se interessado e entendeu a nossa necessidade, porém, admitiu que é preciso uma parceria com a PJF. Então, ficou definido que o governo entraria em contato com a Prefeitura para que o acordo possa ser selado”, destacou. Para a próxima semana está programada uma reunião na sede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) para tratar do assunto. Representantes da PJF foram convidados para o encontro para conhecerem as propostas do Governo do estado. A reunião de terça-feira não teve a presença da Prefeitura.



Em nota, a assessoria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur ) reforçou que recebeu contatos do deputado, via telefone, dizendo que a reunião seria realizada na terça-feira. A secretaria também comunica que foi informada sobre uma nova reunião agendada na próxima semana, com a Codemig.

COMO ESTÁ O AEROPORTO



Desde agosto deste ano, quando o contrato de concessão com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda (Sinart), antiga administradora, expirou, o aeroporto está sobre gestão da Sedettur. A licitação para contratar a empresa substituta da Sinart, inicialmente, aconteceria em agosto, porém foi suspensa para responder questionamentos técnicos, das empresas interessadas, acerca do edital. Estava prevista a contratação da empresa pelo prazo inicial de 12 meses, que poderia ser prorrogado por igual período ou por 60 meses, e valor estimado em R$106.650 mensais. Além disso, a companhia deveria manter, no mínimo, 15 funcionários.



No final do mês passado, a Sedettur confirmou que uma nova licitação estava a caminho, mas não deu detalhes de como seria o novo edital. A pasta também admitiu que cinco empresas estavam interessadas. Uma delas seria a "Passaredo Linhas Aéreas", com sede na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, que informou ter interesse, entretanto, dependia da aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



Também por meio de nota, a assessoria completa que “o edital está em fase final de elaboração”.