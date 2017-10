Manifestantes e secretário definem os trabalhos da comissão de auditoria do transporte público

O secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello, se reuniu na manhã dessa quarta-feira, 18, com os representantes dos manifestantes que ocuparam a Câmara Municipal na semana passada, para discutir a planilha do cálculo da tarifa e a licitação do transporte público da cidade. Além destes representantes, estiverem presentes os vereadores Zé Márcio (PV), Adriano Miranda (PHS) e Roberto Cupolillo (Betão – PT), que compõe a Urbanismo, Transporte, Trânsito, Meio Ambiente e Acessibilidade.



A reunião entre manifestantes e o poder Público foi uma das exigências feitas pelo grupo para desocuparem o plenário da Câmara. Eles também solicitaram a presença do Núcleo de Apoio Jurídico Popular (Najup) e de três professores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para compor a comissão de auditoria do transporte público.



“Foi a primeira reunião sobre a auditoria do sistema de transporte público de Juiz de Fora. Além dos nossos representantes e do secretário, estiveram presentes os vereadores, duas pessoas do Najup e a professora Janaína Freire, da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis”, disse Laiz Perrut. Os manifestantes foram representados por Mylena Melo, da Frente Povo sem Medo, e Laiz Perrut, da Frente Brasil Popular.



Durante o encontro, os presentes conversaram e apresentaram alguns pontos que devem ser considerados. “A gente discutiu sobre o preço da tarifa e também como pode modificar o tipo de financiamento do transporte público. Fizemos um bate-bola e organizamos como vai funcionar a comissão”, falou.



Os integrantes definiram o cronograma de ação da comissão. De acordo com a representante dos manifestantes, serão três etapas. A primeira será a análise dos documentos. “São cerca de duas mil páginas. Vamos analisar a planilha de preço, de custo, o diagnóstico do transporte e trânsito e a licitação também. Para isso, os professores da Universidade vão nos ajudar”, explicou Laiz.



A etapa seguinte, o grupo vai pesquisar sobre outras formas de financiamento. “Como pode subsidiar ou se pode subsidiar. Tem lugares que o transporte público é controlado pelo poder Público. Também pode usar o valor arrecado com os impostos pra subsidiar, sem aumentá-los. Vamos fazer um apanhado mais geral dos tipos de financiamentos, que não seja só onerar os usuários”, ressaltou Laiz, que também afirmou que as discussões serão mais amplas e irão além do valor da tarifa, mesmo que a diminuição da mesma seja o objetivo principal da comissão.



“Depois, vamos elaborar um relatório que vamos apresentar todas as possibilidades. Vamos divulgá-lo! Nós e a Prefeitura vamos ter uma cópia”, contou a manifestante sobre a terceira etapa da ação.



Mesmo que tenha sido realizada apenas uma reunião, Laiz afirmou acreditar que o trabalho será produtivo e que tem tido diálogo dentro da comissão. “O secretário disse que têm alguns entraves com questões do contrato com as empresas vencedoras da licitação e por isso, não poderia se comprometer com muita coisa, mas se mostrou aberto. A Settra [Secretaria de Transporte e Trânsito] estará presente em todas as reuniões”, frisou a manifestante, que também afirmou que os vereadores também estão empenhados com os trabalhos da comissão.



Em nota, a Settra afirmou que a administração sempre foi pautada pela transparência e diálogo com a sociedade. Neste sentido, o encontro dessa quarta reforça este compromisso firmado com o cidadão da cidade. “Ampliar a discussão sobre o transporte público do município é um ganho enorme tanto para a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), quanto para a população. O trabalho desta gestão é garantir cada vez mais um serviço de qualidade. Por conta disso, foi feita a licitação buscando melhorias e dar mais agilidade e resultado às fiscalizações em relação à prestação de serviço”, disse o comunicado.