Reitor da UFJF recebe presidente da Câmara Municipal

O reitor da Universidade de Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcus Vinicius David, recebeu nesta quarta-feira, 18, o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Rodrigo Cabreira de Mattos. A reunião foi solicitada pelo vereador a fim de abrir um canal de diálogo entre a Universidade e a Câmara, em virtude das recentes propostas de moção de repúdio feitas por dois vereadores da Casa a um vídeo publicado pela UFJF.



Durante a reunião, Mattos solicitou ao reitor a indicação de um grupo de profissionais da Universidade e do Colégio de Aplicação João XXIII para conversar com os 19 vereadores sobre as políticas educacionais do Colégio e da UFJF.



O reitor Marcus David comprometeu-se a discutir internamente com a comunidade acadêmica a possibilidade de disponibilizar profissionais para uma visita à Câmara.

Fonte: Assessoria