UAI Juiz de Fora passa a funcionar no Shopping Jardim Norte

O Shopping Jardim Norte passará a sediar a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Juiz de Fora, que oferece à população, em um só espaço, acesso rápido a dezenas de serviços públicos. A previsão é que a unidade, que funcionará na Alameda de Serviços, próximo ao estacionamento coberto do shopping, seja inaugurada em novembro. A expectativa é atender entre 800 e 1.000 pessoas por dia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Unidade de Atendimento Integrado é uma iniciativa do Governo do Estado de Minas Gerais e reúne serviços de órgãos como Polícia Civil, Sine-MG, Cemig, Receita Federal, Cohab, Ministério do Trabalho e Polícia Federal.



Entre os serviços oferecidos pela UAI estão a emissão de carteira de trabalho, CPF, carteira de identidade e passaporte; requerimento de seguro-desemprego; intermediação de mão-de-obra para emprego formal, além de diversos serviços da Cemig e Detran. Também estão previstos serviços da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag) e da Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap), como cadastro de visitas e credenciamento de visitantes para as unidades prisionais, atestado de antecedentes criminais e entrevista com o Serviço Social do órgão.

