Juiz de Fora recebe Fomenta Minas e Rodada de Negócios

De 24 a 26 de outubro, Juiz de Fora recebe a Rodada de Negócios e o Fomenta Minas, encontros de oportunidades promovidos pelo Sebrae Minas e voltados para Micro e Pequenas Empresas (MPEs) da Zona da Mata e Vertentes. No Fomenta Minas, os empresários terão a oportunidade de fazer contato com compradores governamentais, grandes compradores da administração pública direta e indireta e empresas estatais. Já a Rodada de Negócios vai reunir grandes empresas privadas para negociar com as MPEs, tudo em um só espaço. As ações ocorrem no Gran Victory Hotel e as inscrições gratuitas devem ser feitas no site da Sympla.



O Fomenta Minas tem como principais objetivos criar condições para a ampliação da participação das MPEs no volume de compras dos governos federal, estaduais e municipais e suas estatais; promover a capacitação das MPEs e dos gestores públicos para conhecimento sobre os principais instrumentos jurídicos e operacionais que propiciem seu acesso ao mercado das compras governamentais; disseminar boas práticas e fornecer subsídios técnicos e jurídicos que assegurem o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas; divulgar amplamente os procedimentos, especificações e exigências dos grandes compradores públicos, das esferas federal, estadual e municipal, para suas aquisições de bens, serviços e obras, focando nos setores com forte participação das MPEs, sobretudo pequenos negócios ligados aos setores e projetos coletivos prioritários do Sistema Sebrae; sensibilizar os grandes compradores públicos para a sua responsabilidade como indutores e promotores do desenvolvimento local; e aproximar as micro e pequenas empresas dos grandes mercados das compras públicas, para que sejam estimuladas a fornecer para as instituições públicas, constituindo, assim, mais uma fonte de faturamento.



Entre os destaques, estão as palestras do comentarista político da Globo News e repórter especial de política do Jornal das Dez, Gerson Camarotti; do âncora do Jornal da Band, na BandNews FM, e colunista da IstoÉ, Ricardo Boechat; e do doutor em sociologia das relações internacionais e diplomata, Marcos Troyjo. O Fomenta também vai trazer nomes importantes como a professora, escritora e mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, Maria Flávia Bastos; o ex-presidente do Sebrae Nacional e ex-ministro do Turismo, Luiz Barretto; o jornalista, consultor e palestrante em gestão pública, cultura e cultura cidadã, Jorge Melguizo; e o engenheiro e ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros.



No dia 24, ocorre a Rodada de Negócios, a partir das 14h. Já no dia 25, também às 14h, acontece a abertura oficial do evento, com a palestra 'Perspectivas políticas do Brasil e os impactos nos negócios', com Gerson Camarotti. No mesmo dia, às 17h15, o conselheiro do programa O Aprendiz, Cláudio Forner, irá ministrar o painel 'Cidade Empreendedora'. No dia 26 é a vez de Ricardo Boechat falar sobre 'Os desafios das organizações do século XXI', às 9h, e para encerrar o evento, às 19h, Marcos Trojyo irá ministrar a palestra 'A nova era do talento, economia em rede e inovação'.



O Fomenta Minas conta ainda com diversas oficinas, palestras e painéis; além do Encontro do Tribunal de Contas do Estado, do Encontro Regional de Agentes de Desenvolvimento e do Espaço Sebrae Lab, ambiente dedicado à inovação e à criação, que terá como palestrante o gerente de produtos da Coinbr, Anderson Silveira, que irá discorrer sobre 'Blockchain e criptomoedas: tecnologia e sua aplicação na modelagem de negócios'.

Rodada de Negócios e Fomenta Minas

Data: 24, 25 e 26 de outubro de 2017

Local: Gran Victory Hotel (Av. Presidente Itamar Franco, nº3800, Cascatinha)

Informações: 0800 570 0800 / www.sebraemg.com.br

Inscrições: via Sympla

Fonte: Assessoria