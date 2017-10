Servidores da Cesama realizam manifestação contra propostas de reajuste

Um grupo de servidores da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), acompanhados do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Água de Juiz de Fora (SINAGUA-JF), realizaram na manhã desta quarta-feira, 18, uma assembléia e passeata a fim de discutirem e manifestarem as insatisfações da categoria mediante determinadas ações Cesama em relação aos direitos dos funcionários.

A assembléia foi realizada na garagem da Cesama no bairro São Mateus e logo depois o grupo de trabalhadores seguiu em passeata pela Avenida Itamar Franco, chegando até o cruzamento com a Avenida Rio Branco e depois seguindo até a sede da companhia de saneamento, que também fica na Avenida Rio Branco.

De acordo com o presidente do SINAGUA-JF, Ednaldo Ramos, a Cesama estaria retirando determinados direitos de seus funcionários. Ela afirma que “há de seis a sete itens que a Cesama vem tentando retirar do trabalhador, mas não vamos aceitar a retirada de nenhum deles, pois reduz a nossa capacidade de negociação.”

Uma das principais reivindicações do grupo diz respeito a questões salariais. Segundo Ednaldo, a companhia de saneamento quer parcelar o reajuste retroativo dos trabalhadores, referente a março, em sete vezes. Durante a assembléia ficou decido não aceitar tal proposta.

Aproximadamente um terço dos funcionários da Cesama participou da manifestação. Em uma das faixas eles destacam a redução de funcionários. Segundo os manifestantes em 2007 a Cesama contava com 718 funcionários, e atualmente são 605. Uma redução de 113 trabalhadores.

Ednaldo Campos também destacou que “desde março deste ano o grupo vem tentando negociações com a companhia, só que elas não avançam”. Ele registra que “foram realizadas 12 reuniões, inclusive duas no Ministério do Trabalho e uma no Ministério Público do Trabalho.”

O grupo de funcionários, juntamente com o SINAGUA-JF, irá buscar apoio dos vereadores da cidade a fim de que possam intermediar as discussões e alcançarem seus objetivos.

O presidente do SINAGUA-JF conclui afirmando que “está ocorrendo muita intransigência dentro da Cesama, onde o presidente não cumpre nem o que já foi acordado. Assim só resta ao sindicato levar a Companhia à justiça para que o que foi combinado possa ser cumprido”.

Aguardamos posicionamento da Cesama a respeito do caso.