Seminário vai reunir especialistas em comunicação e vendas em Juiz de Fora

Juiz de Fora recebe, no dia 19 de outubro, a primeira edição do Seminário Comunicação e Vendas, que acontece a partir das 17h, no Gran Victory Hotel. O evento tem como tema “Desenvolvendo os segredos do Sucesso” e visa mostrar que as formas de comunicação mudaram e as empresas precisam se adaptar para prospectar novos clientes e negócios.



Nomes como o do especialista em comunicação em vendas Marcello Pepe e do renomado Thiago Concer, considerado pelo segundo ano consecutivo o palestrante de vendas mais contratado do país, estarão presentes, mostrando, através de suas palestras, como os negócios devem acontecer na prática. “As pessoas aprenderão coisas práticas, relacionadas à obtenção de metas, carteira de clientes, tudo que o vendedor precisa para sair capacitado e vender mais”, ressalta a empresária Rafaela Perensin.



Direcionado para vendedores, gerentes de vendas, empresários, autônomos e empreendedores em geral, o ambiente será propício para o compartilhamento de experiências e também trará à tona o debate sobre a importância do vendedor para o faturamento das empresas. “Tudo nas empresas acontece a partir das vendas e sempre que elas ocorrem, existe um faturamento por trás, e o vendedor é extremamente importante para que isso aconteça. Não haveria jurídico, treinamento, nem RH, sem a figura desse profissional, que proporciona novos negócios para a empresa. O papel dele é muito importante e ele precisa ter orgulho do que faz”, destaca Marcello Pepe, reforçando que aliada à iniciativa está o movimento nacional #orgulhodeservendedeor, criado por Concer, com intuito de dar visibilidade à categoria.



Os ingressos podem ser adquiridos no site ticketmais.com.br e também pelo telefone (32) 3031-5691. No dia do evento, os participantes poderão estacionar os veículos nas dependências do hotel pelo preço fixo de R$15. Os pagantes dos bilhetes Black terão direito a um coquetel após as palestras e poderão conversar com os palestrantes.