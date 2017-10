Circulação de coletivos da GIL depende de resolução de impasse com montadora

A retirada de circulação das ruas de 21 ônibus da empresa Goretti Irmãos Ltda (GIL) na manha dessa terça-feira, 17, em razão de uma divergência na compra entre a empresa e a montadora Volvo, não impactou o serviço nas regiões atendidas pelos coletivos. É o que afirmou a assessoria dos Consórcios Integrados do Transporte Urbano de Juiz de Fora (Cinturb), por meio de nota, alegando que, “como houve tempo hábil para deslocar ônibus reserva utilizando a frota do próprio consórcio Manchester, ao qual pertence, a empresa GIL garante que não deixou de fazer nenhuma viagem, com circulação normal em todas as linhas”.



Ainda segundo o Cinturb, os ônibus já estavam integrados à frota em circulação. Eles seguem parados até a resolução do impasse, que já está sendo resolvido e a normalização ocorrerá sem prejuízos para os usuários.



Através da sua assessoria, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que identificou, durante o monitoramento de rotina feito através do GPS, uma falha na operação no início da manhã. “O consórcio foi contactado e os problemas estão sendo sanados. Vale ressaltar que neste caso, só diz respeito à Settra o funcionamento do sistema de transporte coletivo. A pasta trabalha sempre para garantir o atendimento ao cidadão e o cumprimento do contrato de concessão. As pendências relativas ao pagamento de fornecedores deverão ser resolvidas entre as partes e não podem comprometer os serviços de transporte público no município”.